Incêndios. Meios aéreos podem chegar aos 72 este ano

Segundo a FAP, o prazo para entrega de respostas para o concurso relativo aos helicópteros ligeiros termina a 13 de abril e o preço base é de cerca de 34,6 milhões de euros, enquanto o concurso relacionado com as aeronaves anfíbias pesadas termina a 14 de abril e tem como preço base 25 milhões de euros.

Numa resolução publicada em Diário da República no início de março sobre o reforço dos montantes para aquisição e locação de meios aéreos pelo Estado no âmbito do DECIR, o Governo justificava o reforço com "a evolução nos mercados internacionais, decorrente da nova conjuntura internacional provocada pela guerra na Ucrânia, que originou uma subida generalizada dos preços de matérias-primas, do combustível e da mão-de-obra".

"Contudo, este reforço da despesa decorre sobretudo do requisito fixado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de introdução no DECIR de aviões anfíbios pesados de gerações mais recentes, na sequência de uma maior necessidade do seu emprego face à natureza e dimensão dos incêndios que ultimamente têm assolado o País, e se prevê que venham a ser recorrentes", justificou também o Governo.

A resolução indicava ainda que se registaram em 2022 constrangimentos associados à antiguidade das aeronaves que têm operado em Portugal, bem como dificuldades "na disponibilização do combustível que utilizam", sendo uma capacidade que se "mostra exígua na maior parte do território nacional continental, restringindo o seu posicionamento, por dificuldades de abastecimento a norte e a sul do território".

Já esta semana, o ministro da Administração Interna dizia que 2023 será pior do que 2022 e apelou ao esforço de todas as partes para a prevenção dos incêndios florestais.