Fisco alerta para "email" fraudulento que remete contribuintes para página maliciosa

A Autoridade Tributária (AT) está a alertar para a circulação de uma mensagem fraudulenta, através da qual é pedido aos contribuintes que acedam a um "link" para alterarem as credencias de acesso ao portal, sendo depois remetidos para páginas maliciosas.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue num link para proceder à alteração das credenciais de acesso ao Portal das Finanças”, lê-se no portal.