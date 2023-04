Detido em Lisboa suspeito de agressão violenta a filho da namorada

Um homem de 22 anos foi detido, em Lisboa, por suspeita "de ter agredido violentamente" o filho de dois anos da namorada e a própria companheira, tendo o tribunal determinado a proibição de contactos e de aproximação às vítimas.

Em comunicado hoje divulgado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que a detenção do homem ocorreu no sábado, na freguesia de Moscavide, "por ser suspeito da prática do crime de violência doméstica".

Segundo a nota da PSP, em 17 de março os agentes deslocaram-se à freguesia de Moscavide, onde havia "notícia de um suspeito ter agredido violentamente uma criança de apenas dois anos de idade".

No local, a mãe da criança informou que tinha passado a noite num alojamento local na companhia do filho menor e do suspeito, com o qual mantém uma relação de namoro há cerca de cinco meses, estando atualmente grávida.

A mulher explicou ainda aos agentes que, perto da hora do jantar do dia anterior, encontrava-se no quarto e o filho estava aos cuidados do suspeito na cozinha. .

Passados alguns momentos, "ouviu um som estridente, ao mesmo tempo que a criança caminhou na sua direção apresentando hematomas na cabeça e marcas coincidentes com dedadas", lê-se na nota. .

No dia seguinte, é acrescentado, e após se ter ausentado para o trabalho, quando chegou ao alojamento verificou que o hematoma na cabeça do filho se tinha "alastrado ao resto da zona frontal da testa", resolvendo assim deslocar-se ao hospital.

Nessa altura, relata a PSP, o suspeito exaltou-se e agrediu a namorada na cara, "motivo que a levou a gritar por socorro e sair da habitação a correr, transportando consigo o seu filho menor".

Já na rua e perto do local dos factos, os populares que ali se encontravam acionaram os meios de socorro, bem como alertaram a PSP, enquanto o suspeito fugiu.

Ainda de acordo com a PSP, após investigação aos factos, foi emitido mandado de detenção para o suspeito, que foi depois presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais, proibição de contactos e de aproximação com as vítimas.