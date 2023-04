Costa promete mais casas para estudantes e defende regulação do AL

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira essencial a regulação do alojamento local e afirmou que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "vão permitir quase duplicar o número de casas disponíveis no ensino superior" até 2026. António Costa falava após um encontro com Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e a Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP), no Palácio Foz, em Lisboa. No seu discurso, o primeiro-ministro assumiu não ter "dúvidas nenhumas" que muitas das habitações destinadas a alojamento estudantil "foram desviadas para outro tipo de alojamento, seguramente, mais rentável, mas criando uma pressão e um desequilíbrio muito grande no acesso ao alojamento estudantil". "É por isso fundamental nós regularmos esse crescimento do alojamento local. Também para garantir que há mais habitações disponíveis para o alojamento estudantil e que, a par do investimento que estamos a fazer, há acesso a outro tipo de alojamento por parte dos nossos estudantes", acrescentou.





A sessão destinou-se a assinalar a circunstância de, em breve, entrar em vigor o diploma que permitirá aos institutos politécnicos atribuir doutoramentos - decreto do parlamento já promulgado pelo Presidente da República e nesta terça-feira assinado pelo primeiro-ministro. Alojamento é a maior barreira no acesso ao ensino superior O primeiro-ministro admitiu que o acesso ao alojamento é, atualmente, "a maior barreira para o acesso ao ensino superior" e defendeu que está a ser feito um "esforço enorme e que o país tem de ser bem-sucedido". "As verbas, neste momento, do Plano de Recuperação e Resiliência reforçadas com as verbas do Orçamento de Estado e que vão ser reforçadas para responder ao aumento dos custos, designadamente dos materiais de construção, vão permitir quase duplicar o número de camas disponíveis no ensino superior e creio que no politécnico que é de 70% o aumento de camas disponíveis até ao final de 2026", declarou. Na sessão, a presidente do CCISP, Maria José Fernandes, assinalou o "caminho longo que está a ser feito naquilo que é a valorização e reconhecimento" dos institutos politécnicos. Destacou também a ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, por todo o "trabalho de cooperação" e de "políticas públicas", realçando que têm tido como objetivo "um país melhor, um país onde as famílias se sintam mais acolhidas e, sobretudo, um país onde tenhamos um lugar e saibamos ocupá-lo de forma plena".