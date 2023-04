Como vai estar o tempo no fim de semana de Páscoa?

O fim de semana de Páscoa deverá ser seco e com temperaturas máximas acima da média para a época do ano, segundo previsões divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Assim, entre dias 6 e 9 de abril, as temperaturas máximas deverão variar aproximadamente entre 23 e 26°C na generalidade do território, sendo ligeiramente inferiores na faixa costeira, e mais elevadas no interior do Alentejo e no vale do Tejo, onde poderão atingir valores da ordem de 30°C.

No que se refere às temperaturas mínimas, deverão variar aproximadamente entre 7 e 10°C, com exceção da faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, onde serão ligeiramente superiores, e do nordeste transmontano, onde serão inferiores a 5°C.

O vento tende a ser do quadrante leste, mais intenso nas terras altas, e a rodar para o quadrante norte durante a tarde, em especial no litoral oeste.

O IPMA prevê ainda, ondas de sueste com 1 a 2 metros na costa sul do Algarve, e que não deverão ultrapassar os 2,5 metros na costa ocidental, onde serão de noroeste.

No que toca aos Açores, segundo o IPMA o estado do tempo será condicionado por um anticiclone centrado a oeste do arquipélago. Assim, prevê-se, ao longo desta semana, que o céu se apresente com nebulosidade, mas alternando com abertas em todas as ilhas, o vento soprará do quadrante oeste bonançoso a moderado (10/30 km/h) e não se espera precipitação significativa.

A partir de quinta-feira, dia 6, a aproximação de um novo sistema frontal afetará o estado do tempo em todas as ilhas, começando pelas ilhas do Grupo Ocidental e estendendo-se gradualmente pelo restante arquipélago durante o dia de sexta-feira e sábado, dias 7 e 8. As previsões apontam para um aumento da nebulosidade com períodos de chuva passando a aguaceiros fracos, a intensidade do vento deverá aumentar para moderado a fresco (20/40 km/h) com rajadas até 65 km/h e, rodando para norte/noroeste em todo o Arquipélago no dia 7, sábado.

No domingo, dia 9, o arquipélago encontrar-se-á novamente sob influência de um centro de altas pressões pelo que o céu deverá apresentar- se com alguma nebulosidade, mas alternando com abertas em todas as ilhas. As temperaturas mínimas deverão variar entre os 11ºC e 13ºC e as máximas entre os 16ºC a 18ºC.

Na Madeira, o tempo no fim de semana de Páscoa "deverá ser essencialmente seco com uma probabilidade de ocorrência de precipitação inferior a 20%", adianta ainda o IPMA. Prevê-se uma temperatura mais elevada entre 6 e 9 de abril, com máximas à volta dos 20º e 25ºC, e mínimas entre 15º e 18ºC.