"Qualquer ofensa contra agentes da autoridade é uma ofensa a todos nós", diz ministro

Dois agentes da PSP ficaram feridos em confrontos com manifestantes durante a manifestação de sábado.

O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP) criticou, no domingo, o silêncio do Governo e do Presidente da República sobre os confrontos de sábado, durante a manifestação pelo direito à habitação, em Lisboa, que provocou ferimentos em dois agentes da PSP.

Em declarações à Renascença, Paulo Macedo, do SPP, acusa a tutela de ser rápida no anúncio de medidas punitivas, mas lenta na defesa dos polícias.