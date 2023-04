Medicina. Ordem dos Médicos vai pedir auditoria à qualidade dos cursos

A Ordem dos Médicos (OM) pede ao Governo uma auditoria aos cursos de Medicina.

“Será que as escolas médicas neste momento têm um número de alunos por turma adequado? Será que as escolas médicas dão uma resposta adequada do ponto de vista prático do contacto com os hospitais e os centros de saúde?”, questiona o bastonário da OM.

Para dar resposta a essas questões, Carlos Cortes decidiu “pedir ao Ministério do Ensino Superior para reavaliar a qualidade de todas as escolas médicas em funcionamento no país”.

A posição do bastonário da OM vai ao encontro das declarações da ministra da Ciência e do Ensino Superior na última noite, na RTP 3.

Elvira Fortunato justifica a decisão de não abrir mais vagas em Medicina com os elevados custos da formação de novos médicos – que ultrapassa os 100 mil euros por aluno – e com a necessidade de garantir a qualidade da formação médica.