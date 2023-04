Cavalo à solta na A1 travado pela GNR em Vila Nova de Gaia

Um cavalo que esta segunda-feira foi encontrado à solta na A1, na zona do Carvalhos, no concelho de Gaia, no sentido Lisboa/Porto, provocou alguns constrangimentos na circulação rodoviária, até o animal ser imobilizado.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR do Porto disse que decorrem os trabalhos para retirar o cavalo da via, estando-se a aguardar a chegada de um veículo de transporte de animais.

"O animal já foi preso e imobilizado", referiu a fonte, acrescentando que cerca das 08h45, o trânsito já circulava com normalidade.

A GNR disse ainda que está a tentar perceber a quem pertence o animal.

O incidente, registado ao quilómetro 292, junto ao Nó dos Carvalhos, foi relatado cerca das 07h00.