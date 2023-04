Ensino Superior. Quase 55 mil vagas, Medicina ganha 7 lugares

O concurso nacional de acesso ao ensino superior de 2023 irá contar com 54.733 vagas, mais 372 do que no ano passado.

O número de vagas dos concorridos cursos de Medicina é um dos que cresce – mas apenas ligeiramente: mais 7 vagas (um total de 1.541) do que em 2022.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é previsível que o número de vagas de Medicina “venha ainda a aumentar dado que pela primeira vez, as vagas não ocupadas nos concursos especiais para titulares do grau de licenciado reverterão para a 1.ª fase do concurso nacional de acesso, maximizando-se assim a utilização das vagas disponíveis em Medicina nas instituições de ensino superior públicas”.

Face a 2022, o número de vagas em licenciaturas em Educação Básica é um dos que mais aumenta: 12%, mais 100 vagas.

No concurso deste ano, pela primeira vez “será disponibilizado um contingente prioritário de estudantes carenciados economicamente, com 2% de vagas para cada ciclo de estudos (ou 2 vagas) para candidatos beneficiários de ação social escolar”.

Segundo o Governo, a divulgação de vagas, “com uma relevante antecedência face ao momento da candidatura, cumpre um dos objetivos da revisão do sistema de acesso ao ensino superior já que garante que todos os candidatos possam conhecer antecipadamente os ciclos de estudo e vagas disponíveis e favorece uma decisão mais ponderada no momento de inscrição para os exames nacionais”.

A apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional decorre entre 24 de julho e 7 de agosto, para candidatos com ensino secundário e provas de ingresso portuguesas. Consulte aqui o calendário.