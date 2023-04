Seis detidos em operação em zona de diversão noturna de Lisboa

Pelo menos seis pessoas foram detidas numa operação da PSP, realizada esta madrugada, numa zona de diversão noturna, em Lisboa. A ação centrou-se na deteção de posse ilegal de armas.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, em declarações à Renascença, duas pessoas foram detidas por posse de droga, três por condução sob efeito de álcool e outra por posse ilegal de arma.

Estiveram envolvidos na operação cerca de 150 agentes de várias valências da PSP, nomeadamente da Divisão territorial e de Trânsito com apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico.