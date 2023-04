Linha de Aconselhamento Psicológico. Mais de 210 mil chamadas atendidas em três anos

Nos últimos três anos, mais de 210 mil pessoas procuraram apoio através da Linha de Aconselhamento Psicológico do Serviço Nacional de Saúde (SNS24).

Só este ano a linha - lançada em plena pandemia, precisamente neste dia, a 1 de abril de 2020 - já recebeu 17 mil chamadas, aproximando-se de uma média de 200 atendimentos diários.

Disponível também em língua inglesa, desde 2022, o aconselhamento psicológico do SNS 24 passou a garantir resposta às pessoas não falantes de português, somando, até à data, mais de 3.400 chamadas.

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde, na sua maior parte, “as chamadas recebidas estão relacionadas com problemas e sintomatologia associados à ansiedade, ao agravamento de psicopatologia prévia, à gestão e adaptação em situação de crise”.

Nas situações emergentes, em que o psicólogo identifica que existe perigo para o próprio utente ou para terceiros, “a chamada é transferida para o INEM, que assegura o acionamento dos meios de socorro adequados”.