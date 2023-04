​Habitação. Sábado de manifestações por uma “Casa para Viver"

Seis cidades portuguesas vão ser este sábado palco de manifestações do movimento “Casa para Viver", que agrega várias associações na defesa do direito à habitação.



As manifestações pelo direito à habitação marcadas vão acontecer em Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto e Viseu, juntando uma centena de associações e coletivos, segundo a organização.

Direito à habitação, direito à cidade e fim da exploração e do aumento do custo de vida são as três principais reivindicações dos manifestantes para garantir a meta de “casa digna para todas as pessoas”.