Greve na CP suprime 65 comboios até ao meio-dia

Um total de 65 comboios foram suprimidos até ao meio-dia desde sábado devido à greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas da CP e outros sindicatos do setor, iniciada este sábado.



Dos 341 ligações programadas, realizaram-se 276, com uma percentagem de cancelamentos de 19,1%.

As ligações ferroviárias regionais foram as mais afetadas, com 35 dos 105 comboios a serem suprimidos até ao meio-dia.

No longo curso foram suprimidos três comboios em 22, nos urbanos de Lisboa 15 em 131, nos urbanos do Porto nove em 71 e em Coimbra três em 12.

O mês de abril, que agora começou, será de perturbações na circulação de comboios devido às greves anunciadas.

A CP avisa que devido à paralisação convocada pelo Sindicato dos Maquinistas e outros sindicatos do setor estão previstas supressões nos serviços Alfa Pendular, Intercidades. Regionais e algumas ligações urbanas.