Seis pessoas ficaram feridas num acidente com uma viatura em contramão registado este sábado na autoestrada A1, no nó de acesso do Carregado.

A colisão entre duas viaturas ligeiras provocou ferimentos ligeiros em duas crianças e quatro adultos, segundo o "Jornal de Notícias".

O alerta foi dado pelas 14h20.

De acordo com fonte da GNR, o acidente aconteceu a velocidade reduzida.

Os feridos foram levados para o Hospital de Vila Franca de Xira.