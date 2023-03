PSP nas estradas. Arranca a operação Páscoa em Segurança

A operação Páscoa Segura da Polícia de Segurança Pública (PSP) arranca amanhã, 1 de abril, e vai traduzir-se num reforço das patrulhas nas estradas até ao dia 9, domingo de Páscoa.

A informação foi avançada esta sexta-feira em comunicado pela PSP, antecipando "operações de visibilidade preventiva, a par de fiscalização com especial incidência nas principais causas da sinistralidade: excesso de velocidade, condução sob o efeito ao álcool e/ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização (ou utilização incorreta) do cinto de segurança e sistemas de retenção".

Nos dias que antecedem a Páscoa, a fiscalização "verificar-se-á não só nos grandes centros urbanos", mas também "nos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos, acompanhando as tradicionais deslocações para reunião familiar".

A par disso, a PSP adianta que "haverá grande presença dos polícias nos locais públicos e abertos ao público", com "grande visibilidade em especial nas zonas de maior afluência de pessoas".

Nesses pontos, estarão disponíveis "unidades móveis de atendimento e visibilidade, nas zonas históricas e comerciais, terminais de transportes públicos e zonas turísticas, locais onde decorram eventos com grande capacidade de congregação de pessoas, entre outros", informa a PSP no mesmo comunicado.

De acordo com resultados provisórios da força de segurança, até 15 de março deste ano foram registados 4.564 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 34 vítimas mortais, 246 feridos graves e 5.327 feridos ligeiros.

Por isso, torna-se "ainda mais" necessário "valorizar a vertente da segurança rodoviária e reforçar o apelo aos cidadãos para que cumpram as regras do Código da Estrada, adequem a sua condução e a velocidade aos limites impostos pela sinalização", em especial no contexto de férias, além do apelo para que os cidadãos que consumam bebidas alcoólicas não conduzam nenhum tipo de veículo.