Centro Ismaili. “Falar num episódio psicótico não é dizer que a pessoa vai ser violenta”

O ataque de Abdul Bashir, o refugiado afegão que na terça-feira provocou a morte a duas mulheres no Centro Ismaili, em Lisboa, pode ter resultado de “um surto psicótico” mas “só uma perícia psiquiátrica poderá avaliar”, disse o diretor nacional da Polícia Judiciária. No entanto, Fernando Vieira, psiquiatra forense do Serviço Regional de Psiquiatria Forense no Hospital Júlio de Matos, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, defende que “não faz muito sentido começar a fazer perícias sem se perceber se a pessoa está ou não doente”.

“Mais do que uma situação de perícia, o que temos que perceber é que se a pessoa tem uma doença e se tem, a pessoa tem que ser tratada dessa doença”, explica. “As perícias vêm sempre depois, têm o seu tempo”. "Só quando a situação médica está resolvida ou em vias de resolução ou mesmo quando já não é prioritária, então sim, uma perícia vai perceber se o que é que se passou, para efeitos legais”, esclarece o psiquiatra à Renascença.

A verdade é que “se estivermos a pensar numa fase mais à frente, nomeadamente para o tribunal, pouco importa se a pessoa está ou não doente. Interessa é perceber se essa doença está relacionada com aquele facto, porque geralmente as coisas têm uma razão e, portanto, há que haver toda uma investigação”, diz Fernando Vieira.

Mas o que é um surto psicótico?

“Um surto psicótico é um corte com a realidade. Falamos em surto psicótico quando a realidade objetiva é confundida com a realidade subjetiva”, explica. Mas não significa que um episódio se “refira a uma doença em concreto” porque “pode aparecer subitamente”. Mas, por outro lado, “também poderá aparecer de uma forma insidiosa, progressiva, ou pode aparecer através de uma sensação de estranheza de que algo está a acontecer”, explica o psiquiatra à Renascença.



Fernando Vieira dá um exemplo. “Uma pessoa, ao achar que está a ser perseguida e se estivermos perante um episódio psicótico, a pessoa não se acha perseguida, a pessoa tem a certeza que está perseguida. Um delírio não é uma dúvida, um delírio é uma certeza. Quando isso acontece, a pessoa pode agir em conformidade com a sua realidade”. De facto, “poderá efetivamente existir episódios com violência, onde as pessoas acham que estão a ser perseguidas e reagirem em conformidade para se defenderem”.