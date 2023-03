Agitação marítima coloca sete distritos do continente sob aviso amarelo

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo até às 18h desta sexta-feira, devido à previsão de agitação marítima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado e com ocorrência de períodos de chuva fraca, em especial no Norte e Centro. As temperaturas máximas devem oscilar entre os 15 graus na Guarda e os 27 graus em Faro.

No sábado, prevê-se períodos de chuva, em geral fraca, no Norte e Centro, mais provável até final da manhã. No Continente, o vento soprará de Noroeste no primeiro dia de abril.

As temperaturas mínimas, devem chegar a 1 grau em Bragança e a 14 em Faro. No que toca às máximas, esperam-se 14 graus para a Guarda e 25 graus para Faro.

Já no domingo, as previsões apontam para céu pouco nublado ou limpo. O vento soprará de Noroeste nas regiões do litoral e de Nordeste nas do interior. A temperatura máxima deverá manter valores semelhantes ao dia anterior, mas a mínima deverá registar uma descida em praticamente todo o país, o que resultará numa grande amplitude térmica diária e num acentuado arrefecimento noturno de norte a sul de Portugal. Há mesmo a possibilidade de formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro.