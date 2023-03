Camião de transporte de matérias perigosas despista-se no IC1

Um veículo pesado que transportava matérias perigosas despistou-se esta quinta-feira à tarde no Itinerário Complementar 1 (IC1), junto da Marateca.

O despiste aconteceu por volta das 13h30. À Renascença, a Proteção Civil indicou que a circulação nos dois sentidos do IC1 esteve obstruída entre as 13h39 e as 16h27, hora a que a situação ficou resolvida.

A Proteção Civil adiantou que o camião transportava quatro tipos de produtos agroquímicos, um deles inflamável. Contudo, não houve derrame de produtos químicos.

Uma equipa especializada esteve no local para determinar se a carga estava bem acondicionada e se o camião podia prosseguir viagem.

[notícia atualizada às 16h55]