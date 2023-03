Três filhos do autor do ataque no Centro Ismaili vão ficar numa instituição de forma "provisória"

Os três filhos do autor do ataque de terça-feira no Centro Ismaili, em Lisboa, vão ser colocados provisoriamente numa instituição. Em comunicado, o Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili confirma que as crianças estiveram ontem a ser acompanhadas por uma equipa de "pessoas que as conhecem" do Centro Ismaili, bem como por "psicólogos e segurança social".

Abdul Bashir, que veio para Portugal ao abrigo do estatuto de refugiado em 2021, instalou-se em Lisboa vindo da Grécia com os três rapazes, que têm atualmente 4, 7 e 9 anos.

A comunidade ismaili refere no comunicado que se ofereceu para acolher os menores “em família”. Contudo, a opção para já “provisória” é colocá-los “numa instituição onde continuam em contato com a comunidade e a frequentar o centro mantendo rotinas escolares”.

O mesmo comunicado refere que a "decisão definitiva" sobre o destino destas crianças "será tomada mais tarde".

Recorde-se que o pai das crianças atacou ontem com arma branca várias pessoas dentro do Centro Ismaili, em Lisboa, matando duas mulheres e ferindo um terceiro homem.

A intervenção da PSP acabou com o autor do ataque ferido a tiro numa perna. Abdul Bashir foi operado durante o dia de ontem no Hospital de São José em Lisboa e foi hoje transferido para o Hospital Curry Cabral.

O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), que afasta a hipótese de terrorismo e que invoca um possível "surto psicótico" do autor do ataque para explicar as suas ações.