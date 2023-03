Pilotos da TAP desconvocam greve prevista para a Páscoa

O Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC) desconvocou a greve de quatro dias prevista para a Páscoa, entre 7 e10 de abril, confirmou a Renascença.

A greve foi desconvocada depois de o Ministério das Finanças ter dado o aval ao acordo assinado com a administração da TAP, sobre a restituição dos direitos laborais dos pilotos, uma exigência do sindicato para desconvocar a paralisação.

Assim, as próximas horas, o sindicato de pilotos e aviação civil vai então retirar os pré-avisos de greve previstos.



O anúncio oficial foi feito, esta quarta-feira, através de nota enviada à administração da TAP, na qual o sindicato informa que cancela o "pré-aviso".



“Vimos informar (…) que por deliberação da Direção do SPAC mandatada pela Assembleia de Empresa de 23 de Março de 2023, foi deliberado revogar o Pré-Aviso de Greve dos Associados do SPAC, ao serviço da TAP Portugal, decretado para os dias 7, 8, 9 e 10 de Abril de 2023, por se ter verificada a condição da qual o mesmo dependia. Deste modo, é dado sem efeito o pré-aviso de greve enviado no passado dia 23 de abril”, lê-se na nota do SPAC.



Entre os temas incluídos no protocolo negociado entre o SPAC e a TAP estão o acordo sobre a integração de pilotos despedidos perante a necessidade de contratação e retenção de talento, o pagamento aos oficiais pilotos com funções de comando em cruzeiro e do dia de serviço de assistência no aeroporto e dos simuladores.