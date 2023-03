Conselho de Estado pede empenho de todos na execução do PRR

A reunião, que durou três horas e meia, serviu para analisar os fundos europeus em Portugal, e contou com a participação da comissária europeia Elisa Ferreira, que tem a pasta da Coesão e Reformas, e a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, responsável pela coordenação do PRR.

O Conselho de Estado apela a todos os intervenientes para que se empenhem na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), reconhecendo a importância dos fundos europeus para o desenvolvimento da economia do país.

Aos jornalistas, depois da reunião no Palácio da Cidadela de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar o conteúdo da reunião, dizendo apenas que “correu muito bem” e lembrou que, nesta sexta-feira vai, com o Primeiro-Ministro, António Costa, conhecer, no terreno, algumas das obras em curso no âmbito do PRR para verificar a sua execução.

"Em boa hora convidámos a senhora comissária, que nos falou da Europa e dos fundos a nível europeu”, acrescentou o chefe de Estado.

Refira-se que o Presidente da República tem lançado repetidos alertas e avisos sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência.