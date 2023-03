“[Caso de Bashir] não representa a população afegã. Devemos integrar e não isolar”

Vivem situações traumáticas de perda relacionada com a guerra. Fazem viagens em que os limites humanos são testados ao máximo. Por isso, os migrantes que chegam à Europa têm uma maior suscetibilidade de poder desenvolver patologias psicológicas. Mas isso justifica, por si só, o ataque trágico que acabou com a morte de duas mulheres no Centro Ismaili, em Lisboa? “Não”.

A resposta é dada pela coordenadora do serviço de saúde mental do Serviço Jesuíta para os Refugiados, Rosário Suarez, uma argentina que desde 2016 já prestou apoio a milhares de refugiados naquele centro.

Rosário diz que os casos mais frequentes nesta população estão ligados “a sintomatologia depressiva, ansiosa, stress pós-traumático e luto crónico”.

A psicóloga liga-o à vulnerabilidade destes utentes, ao que lhes aconteceu, no fundo “à história de vida destas pessoas”, que pode estar ligada ou não ao facto de serem refugiadas e a tudo o que aconteceu no percurso migratório. Sem diagnósticos definitivos, diz que pode ser um fator extra de risco.