MP diz que perícia à saúde mental de Salgado não era relevante para o processo

O Ministério Público diz que a perícia médica para avaliar a saúde mental de Ricardo Salgado não se afigurou importante no inquérito ao caso BES. Já em relação a Manuel Pinho, os procuradores respnsáveis do caso dizem que recebeu meio milhão de euros do BES. Esta terça-feira decorre o debate instrutório do caso EDP.

Segundo o MP, o que está em causa não é a inimputabilidade porque o arguido não padecia do problema de saúde à altura dos factos e não necessitava, por isso, de qualquer perícia.

Em relação a Pinho, existe a convição dos procuradores de que optou por ocultar o dinheiro que recebeu do BES.

A defesa do ex-banqueiro, os advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce, sublinharam no passado que a doença de Alzheimer de que Salgado padece, estava "científica e clinicamente comprovada" pelos documentos que juntaram ao processo, demonstrando assim que este estava impedido de exercer, pessoalmente, a sua defesa.



No dia 15 de dezembro de 2022, Manuel Pinho e Ricardo Salgado foram acusados pelo Ministério Público no âmbito do caso EDP. Em causa estão crimes de corrupção passiva, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

O ex-ministro da Economia foi acusado de um crime de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal.

Já Ricardo Salgado foi acusado em concurso efetivo e autoria material de um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.