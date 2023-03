Ministra anuncia estudo sobre razões de saída de efetivos das Forças Armadas

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, anunciou esta terça-feira que o Governo vai realizar um estudo sobre as razões que levam à saída de efetivos das Forças Armadas bem como um "recenseamento sociodemográfico dos militares".

"Dois dos estudos nos quais estamos atualmente a trabalhar incidem sobre as razões das saídas das Forças Armadas, e sobre um recenseamento sociodemográfico dos militares, que permitirá obter uma "radiografia" social essencial para desenvolver medidas que articulem os recursos disponíveis e aquilo que os militares esperam do seu percurso nesta instituição, calibrando medidas de política e ajustamentos organizacionais", anunciou Helena Carreiras.

A ministra falava no Instituto da Defesa Nacional (IDN), em Lisboa, na sessão de lançamento do livro "Políticas de Defesa em Portugal", coordenado pela governante em conjunto com o antigo ministro da Defesa Nuno Severiano Teixeira. Esta cerimónia contou com a presença e intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Ambos habilitarão uma tomada de decisão e ação política mais informadas e sustentadas", completou.