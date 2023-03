Mapa. Onde fica o Centro Ismaelita em Lisboa?

Situado na Avenida Lusíada, em Lisboa, o Centro Ismaelita foi esta terça-feira alvo de um ataque com faca, que provocou pelo menos dois mortos e vários feridos.

Com uma área superior a 18 mil metros quadrados, o centro foi inaugurado a 11 de julho de 1998 e contou com a presença do então Presidente da República, Jorge Sampaio, e Aga Khan.

A 3 de junho 2015, Lisboa passou a ser a sede mundial dos ismaelitas, num acordo assinado pelo príncipe Aga Khan e pelo ministro dos Negócios Estranegeiros da altura, Rui Machete, com o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho entre os presentes.

Em comunicado e nas redes sociais, a Polícia de Segurança Pública (PSP) apela a todas as pessoas que não se desloquem para a zona, devido à operação policial em curso.

As forças policiais pedem ainda "serenidade e tranquilidade", referindo que foram mobilizados os efetivos necessários para serem implementadas "medidas de segurança adequadas e urgentes".