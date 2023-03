João Paulo Batalha. "Ricardo Salgado nunca será condenado, nem cumprirá pena"

No dia em que arranca o debate instrutório do caso EDP, o vice-presidente da associação Frente Cívica lamenta o que diz serem os “11 anos perdidos” durante as investigações até o processo chegar à fase em que se saberá se os arguidos Manuel Pinho, ex-ministro da Economia, a sua mulher Alexandra Pinho e o ex-banqueiro Ricardo Salgado vão ou não a julgamento.

“Estamos a falar de 11 anos perdidos, praticamente apenas na investigação e a sensação é de que a prevenção não existe. E, como a prevenção também não existe, não temos meios que permitam levantar a suspeita mais cedo e começar as investigações mais cedo. Mas, depois, mesmo quando as investigações começam, há notícia de uma suspeita, abre-se um inquérito. A ideia com que se fica é de que nada acontece”, diz João Paulo Batalha à Renascença.

O vice-presidente da Frente Cívica diz não estar surpreendido com a ideia instalada na opinião pública “de uma certa resignação de que Ricardo Salgado nunca será condenado por coisa alguma, ou, mesmo que venha a ser condenado, nunca cumprirá pena”.

Para este consultor em políticas de transparência e estratégias anticorrupção, “isto demonstra um sistema judicial com dois pesos e dois medidas, que pune os crimes cometidos por pessoas pobres, desestruturadas, mas é completamente ineficaz na grande criminalidade, que tem custos económicos brutais para o país e, portanto, no limite, é a própria democracia que está em risco por ser muito forte com os fracos e muito fraca com os fortes”.

Ministério Público? "Desorganização" e "falta de inteligência"

João Paulo Batalha identifica impreparação por parte dos organismos do Estado para investigar de forma eficaz a grande criminalidade.

Desde logo no que diz ser “falta de inteligência” do Ministério Público na gestão de processos.