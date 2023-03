Dois mortos em ataque a Centro Ismaelita. Marcelo fala em crime, Costa em "ato isolado"

"Esta manhã, por volta das 11h, um homem armado com um objeto cortante entrou nas instalações do Centro Ismaili de Lisboa, onde decorriam aulas e outras atividades que ali têm lugar normalmente", é referido, acrescentando que "não são conhecidas as motivações do atacante".

O suspeito foi hospitalizado e encontra-se a ser operado no Hospital São José. O ferido, com cerca de 20 anos, foi transportado para o Hospital de Santa Maria. Terá sofrido cortes no pescoço e peito.

Um ataque ao centro ismaelita em Lisboa fez dois mortos e um ferido. O atacante será um cidadão de nacionalidade afegã, que terá usado uma faca de grandes dimensões para atingir as vítimas. Desconhecem-se, para já, as motivações deste ataque.

No comunicado e nas redes sociais, a PSP apela a todas as pessoas que não se desloquem para esta zona da cidade , devido à operação policial em curso.

"Os polícias deparam-se com um homem armado com uma faca de grandes dimensões", é dito.

Em comunicado, a PSP fez uma cronologia do ataque , adiantando que o mesmo aconteceu as 10h57. Os primeiros polícias chegaram ao local um minuto depois.

Comunidade ismaelita confirma morte de duas funcionárias

Em entrevista à SIC Notícias, Nazim Ahmad, representante diplomático do Imamat Ismaili em Portugal, confirmou a morte de duas funcionárias portuguesas e que o alegado agressor se tratará de um refugiado afegão.

A Renascença está no local e confirma o forte aparato policial.

Há pelo menos uma dezena de carros de intervenção rápida e motos das autoridades a compor o dispositivo de segurança. O trânsito no local, na avenida Lusíada, em Lisboa, está parcialmente condicionado e também os movimentos dos jornalistas no local está condicionado.

Suspeito sofreria de problemas psicológicos

O suspeito do ataque é um afegão que estava integrado na comunidade, mas sofreria de problemas psicológicos, segundo avança à Renascença o presidente da junta de freguesia de S. Domingos de Benfica, que fala em "ataque premeditado".

"Alguém entrou com uma faca e dirigiu-se ao staff. É um ataque premeditado a este centro", indica José da Câmara.

António Costa reage a "ato isolado". MAI fala às 15h

O primeiro-ministro António Costa já reagiu ao ataque. "Quero expressar à comunidade ismaelita, às famílias das vítimas a minha solidariedade e o meu pesar", disse, aos jornalistas. Costa agradeceu a "pronta intervenção" da PSP e confirmou que o suspeito foi baleado "e está a receber cuidados no Hospital de Santa Maria".

Desconhecendo, para já, as motivações do incidente, diz que é prematuro falar ainda do caso sem grandes detalhes.

"É, obviamente, prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste ato criminoso, mas devemos aguardar com segurança que as autoridades prossigam com as necessárias investigações", pede o primeiro-ministro.

"Qualquer que seja a motivação são duas vidas que se perderam, é sempre trágico", diz.



"Até agora tudo indica que foi um ato isolado, mas não nos vamos antecipar àquilo que é o trabalho próprio das autoridades. Este é o momento de acolhimento de pesar, pela perda de duas vidas humanas e desejar que a intervenção dos cuidados médicos possa assegurar a recuperação do suspeito, para que possa ser submetido à justiça", remata.

Marcelo refere "ato criminoso"

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já apresentou a Nazim Ahmad os seus "sinceros pêsames" e fala em "ato criminoso".

"O Presidente da República, que tem acompanhado permanentemente a situação, em contacto com o Governo, sublinha, por um lado, o facto de estarem a decorrer as investigações destinadas a apurar o sucedido, e, por outro, que, tal como declarado pelo primeiro-ministro, as primeiras indicações apontam para um ato isolado", é dito, em comunicado no site da Presidência.

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, já se manifestou via Twitter.