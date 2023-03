Dia Nacional da Juventude assinalado com protestos em Lisboa e no Porto

A Interjovem, organização da CGTP, realiza uma manifestação nacional de jovens trabalhadores, em Lisboa e no Porto, em protesto contra os baixos salários e o aumento do custo de vida, assinalando este que é o Dia Nacional da Juventude.

"Estes jovens rejeitam os baixos salários e aumento do custo de vida, que faz com que adiem a sua emancipação e independência e os empurram para a emigração, a precariedade que se tenta normalizar e os colocam na corda bamba entre a renovação do contrato ou o desemprego, impedindo-os de planear a sua vida", afirma a CGTP, em comunicado.

De acordo com a intersindical, no protesto promovido pela Interjovem, os manifestantes lutam também "pelo reforço dos serviços públicos e pelo seu investimento e por uma mais justa distribuição da riqueza, face aos escandalosos lucros do grande capital".

Sob o mote “Basta de empobrecer a trabalhar”, em Lisboa está agendada uma concentração para as 15h00, no Rossio. À mesma hora ... a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, irá participar numa manifestação em Vila Nova de Gaia.