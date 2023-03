Circulação cortada na Linha do Norte após atropelamento em Alverca

A circulação de comboios na Linha do Norte foi retomada pelas 23:00 de segunda-feira, após um atropelamento mortal em Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, que provocou um morto, adiantou hoje à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o atropelamento ferroviário foi dado pelas 21:22, sendo que do incidente resultou uma vítima mortal, um homem com cerca de 70 anos, tinha referido fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

O acidente, que levou ao corte da circulação nos dois sentidos, ocorreu a cerca de um quilómetros da estação de Alverca, no sentido Azambuja-Lisboa, acrescentou.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Alverca, do INEM e da PSP, num total de 10 operacionais apoiados por quatro viaturas.

