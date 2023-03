Patrão da Impala libertado com caução de 500 mil euros

O dono do grupo Impala, Jacques Rodrigues, fica a aguardar o desenrolar do processo em liberdade e sujeito ao pagamento de uma caução de 500 mil euros, foi esta segunda-feira anunciado.

Jacques Rodrigues, que tem agora dez dias para pagar a caução de meio milhão de euros, fica também sem passaporte e proibido de sair do país, decidiu o Tribunal de Sintra.

O empresário não pode exercer funções no Grupo Impala nem contactar com os outros arguidos do processo.

O filho, Gil Rodrigues, fica com a medida de coação de termo de identidade e residência.

Um revisor oficial de contas, que também é arguido no caso, fica proibido de trabalhar no Grupo Impala e de contactar com os restantes suspeitos.

Há ainda um quarto arguido, que é advogado, que ainda não não são conhecidas as medidas de coação.

Os quatro homens são arguidos no âmbito da operação operação "Última Edição", lançada na semana passada.

Jacques Rodrigues é suspeito de crimes relacionados com a insolvência dolosa de sociedades onde acumulou uma gigantesca fraude na ordem dos 100 milhões de euros, para se eximir a dívidas do mesmo valor a credores, repartidas entre trabalhadores das empresas - muitos deles jornalistas das várias publicações - e o Estado.