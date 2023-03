Diabetes. Infarmed autoriza medicamento com rótulo estrangeiro para evitar rutura

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) autorizou a utilização do fármaco Bydureon, indicado para pessoas com diabetes, com rotulagem em língua estrangeira para evitar rutura de stock em Portugal.

"Com o intuito de evitar a ocorrência de uma rutura de stock, o Infarmed autorizou, a título excecional, a utilização" do Bydureon (com a Denominação Comum Internacional de Exenatido), mantendo a comparticipação de 90% do Serviço Nacional de Saúde, adianta uma circular informativa hoje divulgada.

Este medicamento é indicado para adultos, adolescentes e crianças a partir dos 10 anos com diabetes tipo 2 para melhorar o controlo glicémico, em combinação com outros fármacos hipoglicemiantes.

Segundo o regulador nacional, para facilitar a acessibilidade dos utentes, o "número de registo e o preço desta apresentação será o mesmo do medicamento autorizado em Portugal, pelo que a prescrição e dispensa poderão ocorrer conforme habitual".