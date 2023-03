Não há "soluções céleres" para problema da droga no Porto

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, defendeu este sábado, em Gondomar, "não haver soluções céleres" para o problema da toxicodependência e alertou que pôr "rótulos" nas zonas do Porto associadas ao tráfico é "nocivo" para os moradores.

Em declarações à margem da inauguração do Centro Municipal de Operações de Socorro de Gondomar, o governante anunciou que na reunião agendada para segunda-feira com a Área Metropolitana do Porto e com a secretária de Estado da Administração Interna vai "apresentar aos autarcas uma versão que se aproxima do fim da estratégia integrada de segurança urbana (...) e o resultado do contributo de muitas dezenas de instituições" e que prevê "o reforço da capacidade dos contratos locais de segurança".

Questionado sobre as conclusões da reunião de 10 de março, em que o ministro se encontrou com moradores de bairros do Porto para falarem sobre o problema do tráfico de droga na cidade, José Luís Carneiro defendeu que "para problemas complexos nunca há soluções simples nem céleres. Há soluções graduais, incrementadas que progressivamente vão introduzindo melhorias".

"Se fosse com soluções céleres quando se demoliram os bairros, se fosse uma varinha mágica, ter-se-iam encontrado soluções. Não se encontram soluções céleres para problemas, nomeadamente, de toxicodependência que, por vezes, demoram uma geração a produzir resultados", insistiu o governante.