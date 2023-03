Taxista detido em Lisboa por esfaquear motorista de Uber

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um taxista de 25 anos por ter agredido e esfaqueado um motorista da app Uber em Lisboa, na sequência de um desentendimento no trânsito.

De acordo com um comunicado da PSP, o motorista de Uber terá buzinado ao taxista "por ter posto em risco os utentes da via através das suas manobras".

Após o taxista sair da sua viatura para abordar e imobilizar o motorista da Uber, "iniciou-se uma altercação entre os condutores, que acabou com o motorista de Uber violentamente agredido, primeiro através da força física e depois através de vários golpes de faca na zona do tronco", adianta a PSP.

O crime ocorreu na madrugada de 10 de março. Com as informações recolhidas, as autoridades conseguiram encontrar e deter o taxista "dias depois no aeroporto Humberto Delgado, na zona das chegadas".

O motorista de táxi foi detido por suspeita do crime de ofensas à integridade física qualificada e, de acordo com a PSP, tem "antecedentes criminais por crimes desta natureza", tendo já cumprido prisão efetiva.

O suspeito ficou obrigado a apresentações semanais na esquadra.