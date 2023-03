Pilotos da TAP apresentam pré-aviso de greve para a Páscoa

Os pilotos da TAP avançam com um pré-aviso de greve para semana da Páscoa, entre 7 e 10 de abril, confirmou a Renascença.

Em causa está o acordo de empresa que foi negociado com administração da TAP, mas que, segundo o sindicato, não foi autorizado pelo Governo.

“Para nosso espanto, os ministérios [das Finanças e das Infraestruturas] não aprovaram nem deram autorização para este acordo e isto para nós tem uma linha vermelha que é a sinceridade”, disse à Renascença o presidente do Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC), Tiago Faria Lopes.

A administração da TAP “portou-se exemplarmente”, fechou o acordo com o Sindicato dos Pilotos, “mas no final disse que o protocolo poderá ser válido, mas se as Finanças ou as Infraestruturas disserem que não a validade é nula”, explica o presidente do SPAC.

Não há uma decisão do Governo, até à data, o que é “desleal e desonesto”, lamenta.