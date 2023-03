O empresário Jacques Rodrigues, patrão do grupo Impala, vai ficar detido durante o fim de semana.

O dono do grupo de comunicação social foi ouvido esta sexta-feira no Tribunal de Sintra, mas as medidas de coação só vão ser conhecidas na segunda-feira.

Jacques Rodrigues foi detido na quinta-feira pela Polícia Judiciária no âmbito da Operação Última Edição.

O empresário é suspeito de corrupção numa fraude que envolve cerca de 100 milhões de euros.