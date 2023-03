Moradores de Miraflores apresentam queixa ao Ministério Público sobre urbanização polémica. Quercus pode fazer o mesmo

Nos 23 lotes que ocupam os cerca de oito hectares de terreno do Parque dos Cisnes, em Miraflores, no concelho der Algés, estão a nascer edifícios que não estarão a cumprir as regras do RGEU - o Regimento Geral das Edificações Urbanas. E por isso mesmo, Pedro Fonseca, da Associação de Moradores de Miraflores que, ainda para mais, é arquiteto, decidiu apresentar uma queixa ao Ministério Público.

"Há incumprimento, sobretudo ao nível do afastamento dos edifícios, que não cumprem uma lei básica do RGEU, que é a lei dos 45 graus da sua fachada, que prevê que a altura da fachada deverá estar livre na sua frente".

Imagine um edifício com 14 andares com cerca de 40 metros de altura. No topo da fachada, estabelece-se um ângulo de 45 graus e toda a área frente á fachada incluída nesse ângulo não pode ter construção. Não cumprindo esta regra, há quartos e salas em penas de edifícios que estão a cerca de 15 metros de distância dos edifícios vizinhos.



Outra irregularidade: lotes de utilização pública, segundo a planta do projeto - que passam a lotes de utilização privada.



"Há um espaço designado na planta como espaço exterior privado com ónus de utilização pública, que passou a ser de utilização privada, porque nele vão ser instaladas as piscinas destes edifícios. Não se pode contrariar um jardim comum", lamenta Pedro Fonseca.

Mas há mais: o que as plantas comerciais mostram não corresponde ao que está a ser construído.

“Todos os edifícios têm um piso a mais, nomeadamente com piscinas, espaços de lazer e apartamentos que não cumprem o loteamento. O que tem implicações em todas as áreas brutas de construção, porque o edifício tem um determinado limite de área de construção e tem áreas de construção acima do previsto".

Pedro Fonseca fez as contas. "Somando as áreas dos apartamentos com as áreas dos terraços e das varandas, percebe-se que têm área de construção a mais. Num dos lotes, identifiquei quase mil metros quadrados a mais".

Face às irregularidades, só resta uma solução.

"Estes projetos têm de ser revistos. Porque em ultima análise, a licença de habitação não pode ser emitida para estes apartamentos. Será uma ilegalidade muito grande se a licença de habitação for emitida pela Camara Municipal de Oeiras".