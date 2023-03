Inflação provoca "risco de abandono real" do Ensino Superior

A Federação Académica do Porto (FAP) alerta que existe um "risco de abandono real" do Ensino Superior, provocado pelo aumento do custo de vida.

Num inquérito feito pela FAP, ao qual a Renascença teve acesso, 47% dos estudantes inquiridos assumem "reduzir gastos em cada compra" e 32% admitem terem reduzido "a frequência de ida às compras".

Por causa destas condições, 24% do universo do questionário refere mesmo pensar, ou já ter pensado, em desistir de estudar.

Estes são números que preocupam a presidente da FAP, Ana Maria Cabilhas, que, à Renascença, refere que a comunidade académica "tem sentido um agravamento do custo de vida".

"Isso obriga a que os estudantes tenham de alterar os seus comportamentos e os seus estilos de vida, só para poderem continuar no Ensino Superior. Os nossos estudantes estão muito dependentes das famílias e, com a inflação a atingir as famílias, o risco de abandono é real", realça.

No inquérito, 74% dos estudantes admitiram "um declínio significativo" no seu bem-estar psicológico. Destes, 64% atribuíram a causa ao aumento das dificuldades financeiras, com a inflação.

Ana Maria Cabilhas explica que os estudantes "sentem que são um peso para as suas famílias" e que isso "é um fardo".

A representante estudantil questiona, por isso, "quantos psicólogos é que foram contratados para as instituições de Ensino Superior?".