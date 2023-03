"Fartos de promessas", estudantes universitários recebidos em São Bento

Os estudantes do ensino superior que estiveram esta quinta-feira em protesto foram recebidos pelo gabinete do primeiro-ministro.

Apesar de as portas do palácio de São Bento se terem aberto, António Costa está em Bruxelas e, por isso, estes alunos foram ouvidos por assessores do chefe do Governo.

À saída desta reunião, a presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Da Universidade Nova de Lisboa, Mafalda Borges, revelou que não saíram grandes resultados do encontro, mas que ficou a promessa de um encontro com António Costa.