Detido homem suspeito de esfaquear o tio durante o velório do pai

Um homem de 30 anos foi detido por ser suspeito de esfaquear um familiar que decidiu marcar presença no velório do pai, realizado na quinta-feira, em Setúbal, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ de Setúbal, o detido, "movido por um espírito de vingança e por desavenças antigas", desferiu três golpes na cabeça da vítima, um homem de 58 anos, seu tio.

Em comunicado, a Polícia Judiciária sadina refere que o detido se encontrava no interior de uma igreja, no velório do próprio pai, quando se apercebeu da presença do familiar, com o qual teria algumas desavenças.

Segundo a PJ, depois de ter visto o tio, o suspeito decidiu ir a casa buscar uma arma branca e, quando regressou ao velório, agrediu-o com três golpes na cabeça, "com clara intenção de lhe tirar a vida".

O presumível agressor, que acabou detido pela Polícia Judiciária de Setúbal, com a colaboração da PSP, e que está indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.