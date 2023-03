Chuva para o fim de semana com temperaturas que podem chegar aos 27 graus em Faro

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes. O vento poderá ser forte nas terras altas. As temperaturas máximas vão oscilar entre os 16 graus, em Viana na Guarda, e os 23 graus, em Faro.

Devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, os distritos do Porto, Aveiro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 9 horas.

Para sábado, mantém-se a previsão de chuva, em especial no Norte e Centro, passando a

aguaceiros fracos e pouco frequentes. As temperaturas mínimas vão chegar aos 2 graus em Vila Real e aos 14 em Faro. Já as máximas vão oscilar entre os 16 graus na guarda e os 25 em Faro.

No domingo, o IPMA prevê períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes. O vento por vezes poderá soprar forte nas terras altas.

Quanto às temperaturas, prevê-se uma pequena subida da temperatura mínima em todo o país e no que toca às máximas o destaque vai para Faro que pode chegar aos 27 graus.