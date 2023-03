Greve dos funcionários judiciais é ilegal, diz PGR

A greve dos funcionários judiciais é ilegal e pode acarretar penas disciplinares, indica o conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República. De acordo com o jornal "Público", o parecer já foi homologado pelo Governo.

O parecer conclui que "os trabalhadores não podem estar ao mesmo tempo de greve e a trabalhar, suspendendo o contrato de trabalho para determinadas atividades".

Na greve convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), os trabalhadores continuam em funções, recusando apenas determinado tipo de serviços, nomeadamente aquele que não é muito urgente.



“Continuando os funcionários judiciais a trabalhar, apesar de se recusarem a desempenhar algumas das suas funções, não há lugar à suspensão do contrato de trabalho, nem à correspondente perda do direito à retribuição”, lê-se no documento, que aponta para o incumprimento do contrato de trabalho dos funcionários judiciais.



Segundo o conselho consultivo da PGR, pode estar em causa o “incumprimento parcial da atividade laboral”, o qual “constitui uma infração disciplinar” face ao estatuto dos funcionários judiciais, devendo ser “desencadeados os competentes procedimentos disciplinares e aplicadas as sanções que vieram a revelar-se justas”.