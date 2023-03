"Fartos de promessas", estudantes universitários recebidos em São Bento

Os estudantes do ensino superior que estiveram esta quinta-feira em protesto foram recebidos pelo gabinete do primeiro-ministro.

Apesar de as portas do palácio de São Bento se terem aberto, António Costa está em Bruxelas e, por isso, estes alunos foram ouvidos por assessores do chefe do Governo.

À saída desta reunião, a presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Da Universidade Nova de Lisboa, Mafalda Borges, revelou que não saíram grandes resultados do encontro, mas que ficou a promessa de um encontro com António Costa.

“Foram-nos feitas umas promessas, nomeadamente de uma reunião, mas de promessas já estamos nós um bocadinho fartos e já as conhecemos todas, por isso, nós continuaremos sempre nas ruas a lutar, mas certamente também aguardaremos uma reunião com o senhor primeiro-ministro”, disse Mafalda Borges.

Apesar de não serem grandes avanços, os estudantes admitem que já é bom terem a oportunidade de serem ouvidos.

“Respostas concretas faltaram algumas, mas tivemos a oportunidade de expor o mais diretamente possível as preocupações dos estudantes. Nós cá continuaremos até que o ensino superior seja de todos. Vale sempre a pena ir para a rua, bastava um estudante não entrar no ensino superior ou não poder manter-se por desigualdades sócio-económicas”, declarou a presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Da Universidade Nova de Lisboa.