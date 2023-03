Ensino Superior. Por cada mil alunos colocados, 106 desistem do curso por razões económicas

Por cada 1.000 estudantes colocados em universidades e institutos politécnicos, pelo menos 106 não formalizam a matrícula ou são forçados a desistir da ideia de tirar um curso superior por razões económicas.

O cenário é descrito à Renascença pela presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

“Cerca de 10,6% dos estudantes que ficaram colocados em instituições do ensino superior nunca chegaram a matricular-se, porque não conseguem alojamento ou não conseguem pagar as propinas”, diz Mafalda Borges.

O número é “preocupante” e “nós temos tido muito esta discussão na nossa faculdade: ao longo do ano, quais são os estudantes que desistem do ensino superior e quais as razões?”.

Sem se comprometer com um número exato, Mafalda Borges confirma que os pedidos de ajuda são “certamente muitos mais do que no ano letivo passado e há mesmo muitos relatos em torno da questão do alojamento, de estudantes à procura de alguma ajuda da nossa parte de alguém que nós possivelmente possamos conhecer que estivesse a arrendar um quarto mais barato”.

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa dispõe de duas residências universitárias com “condições que não são as ideais” e sem camas disponíveis, “porque neste, neste momento, há um plano nacional do alojamento do ensino superior que está por cumprir e porque há mais estudantes deslocados do que havia quando esse programa foi implementado”.

Perante este quadro, Mafalda Borges acusa o Estado de “não estar a cumprir a sua função” de promover o acesso dos estudantes mais carenciados ao Ensino Superior, por via da ação social.

“Neste momento, isso não está a acontecer. E pelos pedidos de ajuda, bem como pelos relatos que recebemos aqui na Associação de Estudantes, a situação é realmente muito preocupante”, admite.