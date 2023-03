Consumidor opta por água engarrafada em vez da torneira "por gosto e confiança"

O administrador da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Residuos (ERSAR), Miguel Nunes, considera que os consumidores optam por água engarrafada "por uma questão do gosto e da própria confiança", apesar da "qualidade mais de que adequada" da água da rede pública.

Portugal é o 35.º país do mundo com mais consumo de água engarrafada, mais de 50 litros "per capita" em 2021 segundo um estudo da ONU, apesar da boa qualidade da água de torneira no país.



À Renascença, Miguel Nunes aponta também que a água da rede pública "tem um custo muito pequeno".

Até porque a água da torneira "é segura e de excelência" e está entre as melhores das melhores na Europa.

"Tem indicadores de praticamente 99% de segurança da água", indica.

Miguel Nunes, lembra que a água da rede dispensa ser filtrada. Mesmo assim muitos lares terem optado por sistemas de filtragem, que até podem ser prejudiciais à saúde.

"Alguns desses filtros podem retirar alguns sais que não só não são prejudiciais, como até são benéficos para a saúde", explica.