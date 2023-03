"Choca-me bastante". Ventura reage a afastamento do padre Mário Rui Pedras

O líder do Chega, André Ventura, confessou-se “chocado” pelo afastamento de funções do padre Mário Rui Pedras, um dos quatro padres afastados pelo Patriarcado de Lisboa por suspeitas de abusos.

“É sabido que o padre Mário Rui me é próximo. Casou-me, esteve comigo quando eu era estudante universitário, portanto é uma notícia que me choca bastante”, disse Ventura, acrescentando que, apesar de o “chocar particularmente”, não muda a sua visão em relação ao tema.

O deputado indica ainda que a proximidade com o padre, conhecido por ser seu diretor espiritual e confessor, não é justificação para não se fazer justiça.

“A justiça tem de ser aplicada e tem de ser aplicada para todos, seja em que circunstância for, seja com que proximidade for e seja quem seja”, apontou. “Nós em Direito aprendemos uma espécie de expressão, que é a ‘lei é dura mas é para cumprir'”.