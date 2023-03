Temperaturas mínimas e máximas com diferenças de 20ºC na próxima semana

Com o início da Primavera, Portugal vai começar a sentir as primeiras semanas de calor. Mas só de dia porque, de noite, as temperaturas vão continuar baixas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê variações superiores a 20 graus centígrados em alguns distritos a começar já no início da próxima semana.

Em Santarém, as máximas vão chegar aos 29ºC na terça-feira, enquanto as mínimas batem os 8ºC. Em Évora, no mesmo dia, o IPMA prevê uma temperatura máxima de 27ºC, mas uma mínima de 9ºC.

Em Bragança, as temperaturas vão oscilar entre os 22ºC, na terça-feira, e os 0ºC no dia anterior.

Lisboa e Porto também vão sentir este fenómeno, mas em ponto menor. Na capital, os termómetros vão chegar aos 24ºC de segunda a quarta-feira, com as mínimas a rondam os 10ºC.

Na invicta, as mínimas vão bater os 6ºC, enquanto as máximas podem chegar aos 20ºC na terça e quarta-feira.