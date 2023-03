PSP apreende ambulância que levava dois doentes em Algés

Uma ambulância dos Bombeiros do Dafundo foi apreendida esta quarta-feira, enquanto levava dois doentes para casa, "em plena via pública", relata o comandante da corporação, Carlos Jaime, à Renascença.

Em causa, indica, está o facto da licença do veículo não referir que a viatura tem de ter rampa para acesso a cadeira de rodas.

Os pacientes eram dois idosos que tiveram de esperar meia hora pela chegada de outra viatura, que os levasse a casa depois de uma consulta no Hospital São Francisco Xavier.

Segundo refere o Comandante dos Bombeiros do Dafundo, a PSP já tinha apreendido, em fevereiro, a licença da viatura e, esta quarta-feira, foi mesmo o veículo. No entanto, Carlos Jaime refere que, numa reunião com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT), foi-lhe dito que "a polícia não podia ter apreendido os documentos enão tinha razão".

"No livrete, emitido pelo IMTT, diz que a ambulância é adaptada a doentes em cadeiras de rodas. Subentende-se que tem rampa. Mas a PSP diz que tem que ter essa indicação. Assim, podia apreender qualquer transporte de doentes com rampa, porque nenhum diz isso", aponta.

O comandante dos Bombeiros do Dafundo lamenta que se trate de um caso de "Estado contra Estado" que tem de ser resolvido.

"Não entendo, não percebo. Se há um problema entre o IMTT e a PSP, tem de ser resolvido. Não se pode estar a penalizar uma entidade que não tem nada a ver com isto", argumenta.