Portugueses bebem mais de 50 litros de água engarrafada por ano

Portugal é o 35.º país do mundo com mais consumo de água engarrafada, mais de 50 litros "per capita" em 2021 segundo um estudo da ONU, apesar da boa qualidade da água de torneira no país.

De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), "a percentagem de água segura em Portugal continental é de 98,96%, um valor considerado de excelência".

No entanto, o país integra a lista dos 50 principais países em consumo de água engarrafada "per capita" em 2021, liderada por Singapura (1.129 l).

No total, foram consumidos em 2021 cerca de um milhão de litros de água engarrafada em Portugal, indica o relatório "Indústria da Água Engarrafada: Análise de Impactos e Tendências".