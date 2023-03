Navio "Greta K" "sem foco ativo de incêndio" nem derrame de combustível

As autoridades estão agora a avaliar se petroleiro vai ser ou não rebocado para o Porto de Leixões.

"Percorreram os compartimentos para fazer a avaliação das temperaturas, chegando ao espaço de máquinas onde foram detetadas temperaturas ainda, não digo preocupantes, mas que ainda temos que analisar melhor qual é a origem. Não há nenhum foco de incêndio ativo neste momento, mas poderá haver um foco de combustão lenta que está ali a provocar valores que estão a ser ponderados para tomarmos uma decisão", explicou aos jornalistas o capitão do Porto de Leixões.

Elementos da fragata Corte-Real da Marinha Portuguesa realizaram hoje uma ação de inspeção ao navio, que se incendiou na terça-feira ao largo da Foz do Douro.

O navio "Greta K", que está ao largo do Porto, já não tem qualquer foco de incêndio ativo, disse esta quarta-feira ao final da tarde o capitão do Porto de Leixões, o comandante Silva Rocha.

Com a previsão de aumento da ondulação nos próximos dias, "temos de tomar uma ação com alguma rapidez", referiu o comandante Silva Rocha.

"Temos que garantir que o navio não vai causar no Porto de Leixões e é isso mesmo que estamos a avaliar", sublinhou.

Em relação aos riscos ambientais, de acordo com o comandante Silva Rocha, "não houve derrame até agora, nem se prevê que possa haver".

Os 16 tripulantes do "Greta K" que foram retirados para terra já começaram a ser ouvidos no inquérito ao incêndio. Os restantes três tripulantes, o capitão do navio e dois oficiais, estão a bordo da fragata Corte-Real a ajudar nas operações.

O navio "Greta K" incendiou-se na terça-feira ao largo da Foz do Douro, com uma carga de combustível a bordo.