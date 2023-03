Mosteiro de Tibães com 3 milhões do PRR para reabilitação

A Capela-mor da Igreja do Mosteiro de S. Martinho de Tibães, em Braga, foi reabilitada. A intervenção, que durou meio ano, incidiu sobre a cobertura e as fachadas da capela.

Segundo a diretora regional de Cultura do Norte (DRCN), Laura Castro tratou-se de uma obra “importantíssima” para “consolidar e rever a cobertura e os paramentos exteriores, mas, também, uma zona exterior onde assenta a Capela-mor”.

A intervenção, orçada em cerca de 330 mil euros e cofinanciada pelo Programa Operacional Regional do Norte 2020, acabou, segundo a responsável, “por ter se ser revista em baixa”.

“Era uma intervenção que pensávamos que pudesse ser alargada a outras áreas da igreja, mas com todas as circunstâncias que começamos a viver desde há ano e meio com a subida de preços, tivemos de baixar os trabalhos previstos e, portanto, reduziram-se à zona da Capela-mor”, explicou a historiadora de arte.

Apesar dos constrangimentos causados pela subida da inflação, a diretora regional de Cultura do Norte garantiu à Renascença que a empreitada de reabilitação do Mosteiro de Tibães “vai continuar”. Desta vez, no âmbito do Plano Resiliência e Recuperação (PRR).

“A empreitada vai continuar. Vamos fazer a revisão geral das coberturas do edifício do Mosteiro, da fachada da Igreja e vai haver uma intervenção muito importante na cerca do mosteiro na zona do escadório”, adiantou. “São três situações de restauro que vão ser feitas com fundos do PRR. São cerca de 3 milhões de euros que vão ser investidos”, acrescentou.

Os concursos para as empreitadas serão lançados “entre o final de março e o início de abril”, rematou Laura Castro.

Classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1944, o Mosteiro de S. Martinho de Tibães é um dos monumentos “mais visitados” sob a alçada da Direção Regional da Cultura do Norte.

O edifício foi adquirido pelo Estado em 1986 tendo sido alvo de profundas obras de recuperação e de reabilitação.